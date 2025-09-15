El Hospital “Samuel W. Robinson” de Monte Caseros realizó 18 cirugías en dos semanas

El Hospital “Samuel W. Robinson” de Monte Caseros, dependiente del Ministerio de Salud Pública de Corrientes, alcanzó un importante hito en las primeras dos semanas de funcionamiento de su nuevo edificio, inaugurado el 25 de agosto por el gobernador Gustavo Valdés y el ministro Ricardo Cardozo.

Durante este período, el nosocomio realizó 18 cirugías en quirófanos modernos, atendió más de 270 pacientes en Emergencias y recibió a más de 220 niños en consultas pediátricas.

La obra incluyó un amplio sector de Emergencias con acceso ambulatorio, área de admisión y sala de espera, consultorios médicos, sala de observación con enfermería, unidad de terapia intensiva, box de aislamiento y áreas de apoyo.

También se incorporó un área obstétrica completa, con internación de diez camas en habitaciones dobles con baño privado, estación de enfermería, consultorio y sector de atención para recién nacidos. El edificio cuenta además con un área quirúrgica conectada a un espacio de esterilización de 50 metros cuadrados, rehabilitación, oficinas administrativas, sala de reuniones y dormitorios para el personal médico.

Bajo la dirección de Marcelo Ceccato, el hospital ya cuenta con un equipo profesional multidisciplinario, compuesto por médicos clínicos, ginecólogos, cirujanos, anestesistas, pediatras y especialistas en traumatología, odontología, oftalmología, cardiología y ecografía, junto a enfermeros, instrumentadoras quirúrgicas, kinesiólogos y psicólogos. Además, el área de apoyo incluye farmacia, radiología, vacunación y asistencia social, garantizando una atención integral para toda la comunidad.

Desde el hospital destacaron que estas primeras semanas reflejan el compromiso de consolidar y ampliar la capacidad de atención, ofreciendo más y mejores servicios, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud pública, accesible y de calidad, para todos los vecinos de Monte Caseros. Actualmente, el nosocomio realiza un promedio superior a 60 mil atenciones por año, posicionándose como un centro de referencia en la región.