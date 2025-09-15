Juan Carlos Álvarez: “El vecino nos volvió a dar un voto de confianza contundente”

El intendente de Monte Caseros, Juan Carlos Álvarez, fue reelecto con el 48,41% de los votos, una diferencia de más de 16 puntos sobre la segunda fuerza. En diálogo con Hoja de Ruta, destacó el respaldo de la ciudadanía y anticipó los desafíos de su nueva gestión. “Después de la elección intermedia de hace dos años sabíamos que teníamos que trabajar de otra manera, con más cercanía con el vecino y un plan de obras fuerte. Eso fue lo que interpretó la comunidad y nos volvió a dar contundentemente su voto de confianza para seguir administrando cuatro años más”, señaló en Hoja de Ruta.

Álvarez consideró clave el acompañamiento de la provincia: “Hemos desarrollado nuestro plan de obra con un fuerte apoyo del gobierno de Gustavo Valdés. Eso se tradujo en resultados muy significativos: más de tres mil votos de diferencia es un número enorme en Monte Caseros”.

Respecto al escenario político, se mostró crítico de la gestión nacional: “Si a Milei le va mal, a Corrientes y a Monte Caseros también les va mal. Nosotros queremos que a la Nación le vaya bien, pero hoy el presidente no escucha, no atiende ni a los gobernadores. Es muy difícil así proyectar”.

Álvarez también habló de los ejes de su próximo mandato: “Vamos a seguir con los tres pilares que nos propusimos: desarrollo, urbanización y acción social. Queremos consolidar a Monte Caseros como un punto turístico fuerte, porque eso motoriza la economía local y regional”.

De cara a la temporada de verano, adelantó: “Ya firmamos con las comparsas y vamos a tener un carnaval a la altura. Además, seguimos trabajando en la pavimentación de barrios y en la recuperación de avenidas. No paramos después de las elecciones”.

Sobre el histórico puente con Bella Unión (Uruguay), aseguró que el tema sigue en agenda: “Es una obra que va a significar desarrollo para toda la región. Juan Pablo Valdés ya ratificó su compromiso de seguir gestionando y eso nos da esperanza”.

Finalmente, Álvarez confirmó que adelantará su asunción: “No vamos a esperar hasta el 10 de diciembre, vamos a asumir unos días antes para poder acompañar a Juan Pablo Valdés en su acto. Los intendentes tenemos doble motivo de alegría: nuestra reelección y un nuevo gobernador”.

