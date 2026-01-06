Celebración del Gauchito Gil: cómo será el operativo de tránsito en rutas de Corrientes

Con motivo de las tradicionales fiestas del Gaucho Gil, el Gobierno de Corrientes dispuso un operativo especial de seguridad en la ciudad de Mercedes y sobre la Ruta Nacional 123, donde se espera la llegada de miles de fieles entre el 6 y el 8 de enero de 2026.

El dispositivo fue organizado por el Ministerio de Seguridad, en conjunto con la Policía de Corrientes, y apunta a garantizar el orden público, prevenir delitos y reducir riesgos viales durante las celebraciones por el 148° aniversario del fallecimiento de Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez.

Según se informó oficialmente, el operativo contará con unos 450 efectivos policiales, pertenecientes a distintas áreas operativas y de seguridad vial. Además, se utilizará tecnología como drones de vigilancia, que serán operados por personal especializado.

El operativo

El despliegue comenzará el lunes 6 de enero a las 18 y se extenderá hasta las 23.59 del miércoles 8.

Seguridad vial y controles

El esquema de prevención se enmarca también en el Plan Integral de Seguridad Vial Verano 2025/2026, con controles fijos y móviles sobre las principales rutas de acceso al santuario ubicado en el kilómetro 101 de la Ruta Nacional 123.

Entre las medidas principales se destacan:

Prohibición total de estacionar sobre la banquina en un tramo de 6 kilómetros de la Ruta 123, entre el control caminero N°3 y la intersección con la Ruta 119.

Controles permanentes para ordenar el tránsito y asistir a los conductores.

Cortes y desvíos previstos

La Policía informó que habrá cortes totales de tránsito en dos momentos clave:

Martes 7 de enero, de 23.30 a 0.30 del día 8, sobre la Ruta 123 entre el control caminero N°3 y la Ruta 119, durante la vigilia por el “Día del Gaucho Gil”.

Miércoles 8 de enero, de 6.30 a 9.30, desde Ruta 123 y avenida Pellegrini hasta el control caminero N°3, por la tradicional cabalgata.

Para quienes no se dirijan al santuario, se habilitarán rutas alternativas: