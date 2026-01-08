Imágenes de fe popular: misa y desfile de jinetes por el Gauchito Gil

La fe volvió a hacerse imagen este miércoles 8 de enero en Mercedes, donde miles de devotos comenzaron a vivir una de las jornadas más significativas del calendario religioso popular: el Día del Gauchito Gil. Desde temprano, las primeras postales dejaron ver una multitud reunida para rendir homenaje al “Gauchito Milagroso”.

Las actividades centrales se desarrollaron en el Sambódromo Municipal, escenario de una misa multitudinaria que congregó a peregrinos llegados desde distintos puntos de la provincia y del país. Rostros emocionados, pañuelos rojos, promesas y agradecimientos marcaron una celebración cargada de simbolismo y devoción.

Finalizada la ceremonia religiosa, comenzó el tradicional desfile de jinetes. Cientos de gauchos y fieles a caballo avanzaron en caravana, escoltando la imagen del Gauchito Gil rumbo al predio ubicado a la vera de la ruta. El paso de los jinetes, entre aplausos y gestos de fe, ofreció algunas de las escenas más impactantes de la jornada.

Este año se espera la llegada de más de 400 mil personas al predio, en lo que podría convertirse en una de las convocatorias más numerosas de los últimos años. Las primeras imágenes ya reflejan la magnitud de una celebración que combina religión, tradición y cultura popular.