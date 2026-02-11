Corrientes impulsa la descentralización sanitaria con un nuevo Caps en Lavalle

El gobernador Juan Pablo Valdés inauguró un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en la zona rural del paraje Puerto Viejo, en Lavalle. Se trata del Caps “Dr. Pablo Sebastián Gauna”, que fue financiado por la provincia en articulación con el municipio.

Según se informó, el nuevo Caps permitirá que los vecinos accedan a consultas y prestaciones básicas sin necesidad de trasladarse a centros urbanos. El establecimiento cubrirá de manera directa a más de 257 familias y de forma indirecta a más de mil personas.

Descentralización sanitaria

Durante el acto, el mandatario destacó que la infraestructura en los parajes forma parte de la política de descentralización sanitaria impulsada por el Gobierno.

Señaló que reforzar la atención primaria implica acercar el Estado a los ciudadanos y garantizar igualdad de oportunidades en cada punto del territorio. En ese sentido, remarcó que el Caps permitirá resolver consultas a menos de tres kilómetros del domicilio de los pobladores.

Además de la infraestructura, el Ministerio de Salud Pública entregó insumos y equipamiento médico para la atención de consultas generales y emergencias básicas. También se dispuso la provisión de ambulancias para asegurar traslados hacia hospitales de mayor complejidad en casos que lo requieran.

La articulación entre Lavalle, Santa Lucía y Goya permitirá que la microrregión funcione como una unidad sanitaria integrada, al optimizar recursos y fortalecer la red de derivación.