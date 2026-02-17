Bella Vista: el Municipio y vecinos de Lomas Norte avanzan con un transporte escolar

Autoridades municipales de Bella Vista, encabezadas por la intendente Noelia Bazzi, mantuvieron una reunión con madres y padres de Lomas Norte, junto a la Comisión Vecinal, para avanzar en la puesta en funcionamiento de un servicio de transporte escolar destinado a estudiantes de nivel secundario.

La iniciativa comenzó a gestionarse el año pasado y apunta a garantizar el traslado diario de unos 40 alumnos hacia escuelas de la zona urbana.

El servicio contará con el apoyo del Municipio, que aportará combustible, mientras que los tutores abonarán una parte del costo del pasaje. El objetivo es evitar que los estudiantes deban circular diariamente por la Ruta Provincial 27.

El recorrido iniciará en inmediaciones de la Estación Experimental alrededor de las 5 de la mañana y tendrá como primer punto de descenso la Escuela Normal, continuando luego con el resto del itinerario.

El licenciado Cristian Lúxen explicó que la reunión permitió consensuar el monto del pasaje y ajustar detalles vinculados a horarios, seguridad y circuitos, teniendo en cuenta que el ciclo lectivo comienza en marzo.

Desde el Municipio indicaron que el transporte realizará el traslado completo de ida y vuelta, reduciendo los riesgos que implica que los estudiantes se movilicen en motos o bicicletas por la ruta.

La gestión municipal destacó el trabajo conjunto con la Comisión Vecinal de Lomas Norte para definir los aspectos operativos del servicio.