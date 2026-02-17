¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Paritaria docente calor en Corrientes Colapso de tensión
Paritaria docente calor en Corrientes Colapso de tensión
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Debió regresar

Un Hércules de la Fuerza Aérea Argentina que iba a Europa tuvo una emergencia en vuelo

En Brasil debió aterrizar y regresar al aeropuerto de El Palomar.

Por El Litoral

Martes, 17 de febrero de 2026 a las 17:32

Un avión de la Fuerza Aérea Argentina que se dirigía a Natal, en Brasil, como escala previa hacia Europa, debió regresar imprevistamente a la base de El Palomar luego de cinco horas de vuelo cuando se declaró en emergencia por un desperfecto técnico.

El Lockheed C-130H Hércules, matrícula TC-66, utilizado por las Fuerzas Armadas para el transporte táctico de provisiones y tropas y tareas de rescate, había despegado a las 8.02 desde la base de la Primera Brigada Aérea.

Para qué iba a Europa

Según informaron varios medios, se dirigía a Dinamarca para traer desde allí repuestos y otros elementos logísticos para atender a la flota de cazas F-16 adquiridos por la Argentina a ese país.

Luego de atravesar Uruguay y sobrevolar el espacio aéreo de los estados brasileños de Rio Grande Do Sul y Santa Catarina, y cuando ingresaba en la latitud del estado de Paraná, prácticamente frente a la ciudad de Curitiba, sobre el Océano Atlántico, la aeronave realizó un giro e inició su regreso.

Según reportaron en redes sociales medios especializados que monitoreaban el derrotero del TC-66, el avión experimentó un brusco descenso, pasando de 21.000 pies a 14.000 en pocos minutos. Estabilizó el rumbo y transitó a unos 230 knots (unos 420 kilómetros por hora). En esas mismas redes se reportó que los pilotos habían advertido problemas con el sistema de fluidos hidráulicos.

A las 14.34 la aeronave aterrizó en el aeropuerto de El Palomar. En una fotografía captada por el usuario de X @MirageAero, se advierte que el motor 1 del Hércules estaba detenido y en lo que en la jerga aeronáutica se conoce como “motor en bandera”, posición que reduce al mínimo la resistencia aerodinámica y mejora el control de sustentación.

Nave averiada

La nave averiada, identificada como el TC-66 “Polo Sur”, es utilizada para transporte de provisiones y equipamiento a la base Marambio de la Antártida y participó de operaciones de rescate, como las repatriaciones durante la pandemia o la misión “Regreso Seguro” que consistió en la repatriación de 713 ciudadanos argentinos de Israel luego del atentado cometido por Hamas y el cierre de fronteras del país.

En diciembre de 2024, el TC-66 fue el encargado de traer al país el primer avión F-16 de los comprados a Dinamarca por el gobierno.

(Con información de La Nación)
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD