Un Hércules de la Fuerza Aérea Argentina que iba a Europa tuvo una emergencia en vuelo

Un avión de la Fuerza Aérea Argentina que se dirigía a Natal, en Brasil, como escala previa hacia Europa, debió regresar imprevistamente a la base de El Palomar luego de cinco horas de vuelo cuando se declaró en emergencia por un desperfecto técnico.

El Lockheed C-130H Hércules, matrícula TC-66, utilizado por las Fuerzas Armadas para el transporte táctico de provisiones y tropas y tareas de rescate, había despegado a las 8.02 desde la base de la Primera Brigada Aérea.

Para qué iba a Europa

Según informaron varios medios, se dirigía a Dinamarca para traer desde allí repuestos y otros elementos logísticos para atender a la flota de cazas F-16 adquiridos por la Argentina a ese país.

Luego de atravesar Uruguay y sobrevolar el espacio aéreo de los estados brasileños de Rio Grande Do Sul y Santa Catarina, y cuando ingresaba en la latitud del estado de Paraná, prácticamente frente a la ciudad de Curitiba, sobre el Océano Atlántico, la aeronave realizó un giro e inició su regreso.

Según reportaron en redes sociales medios especializados que monitoreaban el derrotero del TC-66, el avión experimentó un brusco descenso, pasando de 21.000 pies a 14.000 en pocos minutos. Estabilizó el rumbo y transitó a unos 230 knots (unos 420 kilómetros por hora). En esas mismas redes se reportó que los pilotos habían advertido problemas con el sistema de fluidos hidráulicos.

A las 14.34 la aeronave aterrizó en el aeropuerto de El Palomar. En una fotografía captada por el usuario de X @MirageAero, se advierte que el motor 1 del Hércules estaba detenido y en lo que en la jerga aeronáutica se conoce como “motor en bandera”, posición que reduce al mínimo la resistencia aerodinámica y mejora el control de sustentación.

Nave averiada

La nave averiada, identificada como el TC-66 “Polo Sur”, es utilizada para transporte de provisiones y equipamiento a la base Marambio de la Antártida y participó de operaciones de rescate, como las repatriaciones durante la pandemia o la misión “Regreso Seguro” que consistió en la repatriación de 713 ciudadanos argentinos de Israel luego del atentado cometido por Hamas y el cierre de fronteras del país.

En diciembre de 2024, el TC-66 fue el encargado de traer al país el primer avión F-16 de los comprados a Dinamarca por el gobierno.

