Monte Caseros: tras el corte del principal acceso a Puerto Ceibo, habilitaron una mano

Tras el corte del acceso principal a Puerto Ceibo este martes debido a las condiciones climáticas adversas, el Municipio de Monte Caseros confirmó en las ultimas horas que se encuentra habilitado una mano. Piden circular con extrema precaución.

Trabajos en el acceso a Puerto Ceibo

Ante esta situación, personal municipal y efectivos del Ejército Argentino trabajaron en la zona para evaluar el estado del camino y analizar alternativas que permitieran restablecer la circulación de manera segura. Durante varias horas, el tránsito permaneció totalmente interrumpido mientras se realizaban las tareas correspondientes.

Con el avance de las evaluaciones y la mejora parcial de las condiciones, desde el área de Seguridad Ciudadana confirmaron que el tránsito hacia Puerto Ceibo fue habilitado nuevamente, aunque de forma restringida. Actualmente, la circulación está permitida solo en una mano, por lo que se solicita a quienes transiten por el lugar hacerlo con máxima precaución.

Insistieron en la importancia de respetar la señalización y las indicaciones del personal que continúa trabajando en el sector, con el objetivo de evitar inconvenientes y garantizar la seguridad vial.

Finalmente, indicaron que las restricciones se mantendrán hasta que se pueda normalizar completamente el acceso.