Otra marcha atrás del Gobierno: retirará el artículo sobre licencias médicas de la reforma

Luego de la polémica instalada y la presión de los bloques opositores aliados, el Gobierno finalmente decidió retirar de la ley de reforma laboral el artículo 44 que regulaba las licencias médicas por enfermedad y habilitaba a los empleadores a reducir el sueldo que perciben los trabajadores, en caso de ausencia por cuestiones de salud.

El ítem había sido incluido a último momento en el proyecto que obtuvo media sanción en el Senado de la Nación y llamó la atención de legisladores opositores y aliados. Fue tan grande el disconformismo político que desde el bloque PRO y Provincias Unidas salieron a pedir por su exclusión e incluso pusieron en duda dar quorum para habilitar la sesión, convocada por el oficialismo para el jueves 19 de febrero, fecha en la que CGT llevará a cabo un paro nacional.

"Tuvimos un error, porque la ley original no distingue entre enfermedades. Lo reconozco. El error fue no haber aclarado las enfermedades severas”, había señalado la senadora Patricia Bullrich en una entrevista con TN, previo a poner en duda la sesión por los fuertes cuestionamientos y falta de apoyo.

"La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44", señaló en X el diputado del Pro, Cristian Ritondo, que ya había condicionado el apoyo a la iniciativa.

Fuente: C5N