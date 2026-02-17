Corrientes: recuperaron dos banquetas robadas de un local comercial

La Policía de Corrientes informó este martes recuperaron dos banquetas que fueron robadas un local comercial en la capital correntina.

Efectivos policiales fueron alertados sobre un robo en un local comercial situado por avenida Maipú y calle Nicaragua, donde personas de identidad desconocida habrían sustraído dos banquetas.

Ante la denuncia, los uniformados desplegaron amplias tareas investigativas y recorridas por zonas aledañas, con el objetivo de dar con los elementos sustraídos y esclarecer lo sucedido.

Como resultado del rápido accionar, los policías lograron hallar y recuperar ambas banquetas, que fueron puestas a disposición de la Justicia en el marco de la causa iniciada.

Los objetos recuperados fueron trasladados a la dependencia policial interviniente, donde se continuaron con los trámites de rigor y las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación y determinar la identidad de los responsables.