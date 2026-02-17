Corrientes: aclaran que el Sistema de Seguridad 911 funciona con normalidad

La Policía de Corrientes informó que el Sistema Integral de Seguridad – Emergencias 911 funciona con total normalidad en la capital provincial, tras una publicación en redes sociales que señalaba presuntas fallas en el servicio.

El comunicado oficial surge a raíz de un reclamo difundido en una página de Facebook, donde una persona manifestó no haber podido establecer comunicación con la línea de emergencias.

Desde el área aclararon que para comunicarse correctamente con el 911 en Corrientes se debe realizar una llamada tradicional, marcando los números en el teléfono.

Precisaron además que no es posible efectuar llamados al 911 a través de WhatsApp, ya que esa aplicación utiliza un sistema de comunicación basado en datos de internet y no en la red telefónica convencional.

Cómo funciona el sistema

El Sistema Integral de Seguridad 911 tiene como función centralizar la atención de emergencias y coordinar respuestas inmediatas con los recursos disponibles.

El servicio opera las 24 horas y cuenta con el respaldo de cámaras de última generación ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, conectadas al edificio central donde trabaja personal capacitado.

Desde la fuerza recordaron la importancia de utilizar correctamente la línea para garantizar una respuesta rápida ante situaciones de emergencia.