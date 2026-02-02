Premios Grammy 2026: China denuncia que la estatuilla del Dalái Lama

La tensión entre Pekín y el exilio tibetano sumó un nuevo capítulo tras la distinción de la Academia de Grabación. El gobierno asiático calificó este lunes de "maniobra política" a uno de los Premios Grammy 2026 otorgado al Dalái Lama, quien fue reconocido el domingo en la categoría de mejor audiolibro por sus reflexiones espirituales.

En una rueda de prensa en Pekín, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, afirmó que el líder de 90 años "no es una figura puramente religiosa", sino "un exiliado político". Según la postura oficial, el monje ha estado implicado en "actividades separatistas contrarias a China bajo el pretexto de la religión".

Por este motivo, las autoridades expresaron su "firme oposición" a que estos galardones sean utilizados "como una herramienta para maniobras políticas contra China".

El mensaje del Dalái Lama y el contexto

Lejos de la confrontación directa, el líder espiritual agradeció el primer Grammy de su carrera con un mensaje conciliador. "Recibo este reconocimiento con gratitud y humildad. No lo considero algo personal, sino un reconocimiento de nuestra responsabilidad universal compartida", expresó en un comunicado.

Rufus Wainwright (derecha) acepta el premio al mejor audiolibro, narración y grabación de cuentos por "Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama" en nombre del Dalái Lama durante la 68.ª edición anual de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles.

El proyecto ganador, titulado Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama, devuelve a Tenzin Gyatso al epicentro de la cultura popular. Este fenómeno recuerda a la década del 90, cuando la campaña "Free Tibet" contó con el respaldo masivo de Hollywood y figuras como Richard Gere, quien sigue siendo un activista cercano al entorno del líder budista.

A pesar de las críticas de Pekín, que considera al Tíbet una parte inalienable de su territorio y rechaza cualquier injerencia extranjera en su sucesión, el Premio Nobel de la Paz 1989 reafirmó que "la compasión y la comprensión de la unidad de la humanidad son esenciales para el bienestar colectivo".

