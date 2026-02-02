La curiosa actitud de Luciano Castro cuando le consultaron por el pasacalles



Luciano Castro volvió a quedar en el centro de la polémica tras la aparición de un pasacalles con una dedicatoria amorosa dirigida a Griselda Siciliani, en medio de una separación que se dio poco después de que trascendiera un audio del actor intentando seducir a una moza danesa. Desde entonces, cada gesto y cada silencio suman nuevos interrogantes.

Durante el fin de semana, comenzaron a circular versiones que indicaban que el actor estaría buscando recomponer el vínculo y que el mensaje en la vía pública habría sido parte de ese intento. El gesto generó reacciones encontradas: desde burlas en redes sociales hasta quienes pusieron en duda que haya sido realmente él quien mandó a colocarlo.

El tema llegó este domingo a la pantalla de Infama, donde Nahuel Saa contó que intentó comunicarse con Castro para obtener una confirmación directa. “Se duda si es él o no, pero hoy hay tantos métodos para que él pueda salir a desmentir que lo hubiera dicho. Yo le mandé un mensaje preguntándole si había sido él y no me contestó”, relató el panelista al aire.

A la incertidumbre se sumó la versión aportada por Oliver Quiróz, quien aseguró haber recibido información de personas cercanas al actor. “Ayer estuve en una fiesta donde había gente que lo conoce. Me dijeron que alguien que tiene diálogo con él le preguntó por el pasacalles y que primero lo negó, pero después lo confirmó. Le dijo ‘sí, lo hice yo porque quiero reconquistar a Grisela Siciliani’”, afirmó.

Revelan la reacción de Griselda Siciliani al pasacalles de Luciano Castro: "No quiere verlo más"

La separación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani continúa generando repercusiones y sumando episodios inesperados. Cuando parecía que ambos habían optado por el bajo perfil tras la ruptura, un pasacalles con un mensaje sentimental apareció frente a la casa de la actriz y volvió a instalar el tema en el centro de la escena.

El cartel, visible desde la calle, llevaba una frase directa y cargada de emoción: “Te amo Griselda, hasta el final, te extraño mucho. Luciano”. La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales, donde no faltaron comentarios, memes y bromas, reavivando el interés mediático sobre el final de la relación.

Sin embargo, lejos de generar un acercamiento, el gesto habría provocado el efecto contrario. Según contó Paula Varela en Intrusos, tras comunicarse con Siciliani, la actriz quedó muy molesta con la exposición pública. “Ella decidió dar un paso al costado. No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió. No es el cuerno en sí, eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar. Es otra cosa. Tiene que ver con esta cosa mediática en la que ella se vio envuelta”, relató la periodista.

El tema también fue abordado en Implacables, donde Lola Cordero aportó detalles sobre el presente profesional y personal de la actriz. “Griselda el lunes arrancó la filmación de la película ‘Felicidades’, subió fotos estudiando la letra y ahora está absolutamente concentrada en ese rodaje”, explicó.

Sobre el vínculo con Castro, la panelista fue contundente: “¡A él no quiere verlo más! Lo único que hizo esta semana fue no soltarle la mano para no dejarlo muy pagando, porque algo de cariño hay. Pero están separados, ella le dijo que es una actriz y no tiene por qué estar teniendo esta exposición”.

En medio de las especulaciones, Cordero también recordó una declaración reciente de Sabrina Rojas, quien había deslizado una posible reconciliación. “El viernes Sabrina Rojas dijo que ella cree que van a volver, porque Luciano cuando se manda una cagada, después quiere volver, por eso lo del pasacalles también fue relacionado”, señaló.

No obstante, en el ambiente del espectáculo tampoco faltaron versiones alternativas: “Si somos muy malpensados, podría ser una empresa de pasacalles que se quiso subir”, lanzó la periodista, dejando abierta otra lectura del episodio.

minutouno.com