Zelensky pone nuevas condiciones para un alto el fuego

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expresó su disposición a finalizar la "fase caliente" del conflicto con Rusia a cambio de que Ucrania sea miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), informó la agencia de noticias Interfax-Ucrania.

Zelensky, declaró que su país necesita garantías de seguridad de la OTAN y más armas para defenderse antes de cualquier conversación con Rusia.

"Si queremos frenar la fase caliente de la guerra, necesitamos poner el territorio de Ucrania controlado por nosotros bajo el paraguas de la OTAN. Debemos hacerlo rápidamente", citó la agencia a Zelensky.

Ucrania se enfrenta a un duro invierno, con Rusia lanzando devastadoras andanadas contra su red eléctrica y las fatigadas fuerzas de Kiev perdiendo terreno en el frente.

También se plantean interrogantes sobre el futuro del apoyo estadounidense una vez que Donald Trump asuma la presidencia en enero, y se teme que pueda obligar a Kiev a hacer dolorosas concesiones en busca de un rápido acuerdo de paz.

Ucrania podría recuperar los territorios que ahora están bajo control de Rusia por la vía diplomática, declaró Zelensky, apuntando que la invitación de la OTAN debería reconocer las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania.

Zelensky subrayó que un alto el fuego es necesario para garantizar que Rusia "no vuelva a" capturar más territorio ucraniano.

Entretanto, la parte rusa parece haber dado una respuesta de muy bajo perfil a esto.

El el Kremlin, hasta ahora, ha guardado silencio sobre las declaraciones de Zelensky.

Leonid Slutsky, presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal Rusa, comentó en su canal de Telegram que "Moscú no permitirá más a los países occidentales armar a Kiev bajo la guisa de un acuerdo".

Pidió a los políticos ucranianos que abandonen sus ambiciones de unirse a la OTAN. "Kiev está buscando unirse a la OTAN, esta es la clave para ganar terreno, no el final de la guerra. La idea de congelar el conflicto es también inaceptable", aseveró.

Este domingo, el ministro ruso de Defensa señaló que el Ejército de Rusia ha liberado 88 asentamientos en las regiones de Donetsk y Lugansk, Zaporozhye, Kursk y Járkiv durante el otoño de 2024.