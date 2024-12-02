Denuncian torturas contra opositores en Venezuela

La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, denunció que los dirigentes venezolanos asilados en la embajada de Argentina en Caracas “son rehenes que están siendo torturados” por el régimen de Nicolás Maduro.

“Tenemos nuestros colegas asilados en la Embajada de Argentina durante más de ocho meses, una embajada que está hoy bajo la protección de Brasil porque el régimen expulsó a los diplomáticos argentinos cuando también expulsó a los de República Dominicana”, expresó Machado.

En esa línea, la líder de la oposición dijo que “están sometidos a una situación brutal, Sin luz, sin agua, no les dejan ingresar ninguna visita. Son rehenes torturados en territorio argentino”.

“En Venezuela nuestras familias están siendo amenazadas, nuestros compañeros perseguidos, niños venezolanos torturados en las cárceles, las propias Naciones Unidas ha hablado a través de su misión de verificación de los hechos que se han cometido crímenes de lesa humanidad”, concluyó Machado.

Desde agosto, la embajada permanece bajo la protección de Brasil -luego de la expulsión de los diplomáticos argentinos-, aun cuando el régimen de Nicolás Maduro revocó esta autorización en septiembre por la supuesta planificación de actos terroristas en el interior de la sede por parte de los asilados.

Por otro lado, Machado señaló como “muy significativo” que este lunes el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, reprendiera al país caribeño por la falta de “implementación concreta de leyes y prácticas” para proteger los derechos de los civiles.

En un mensaje en X, la ex diputada resaltó que “la protesta sí funciona”, luego de que el domingo venezolanos en numerosas ciudades del país y del resto del mundo exigieran al tribunal de La Haya actuar “ya”, en vista de la investigación a la nación suramericana por presuntos crímenes de lesa humanidad.

“Mi mensaje a todos los venezolanos: la protesta sí funciona; cuando unimos nuestras voces, dentro y fuera de Venezuela, el mundo escucha y reacciona. Estemos muy atentos a los eventos de esta semana en La Haya y en muchas otras partes del mundo. Seguimos avanzando”, agregó Machado en la red social.

Khan, en su discurso en la reunión anual de países miembros de la CPI, señaló a Venezuela “la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos, al igual que cualquier persona que haya protestado pacíficamente”, y lamentó que no ha “visto la implementación concreta de leyes y prácticas” que esperaba en el país caribeño.