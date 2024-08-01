Israel dice que también mató al líder militar de Hamas, cerebro del ataque

El ejército de Israel dijo el jueves que confirmó que el líder del ala militar de Hamas, Mohammed Deif, murió en un ataque aéreo en Gaza en julio. El anuncio se produce un día después de que un aparente ataque israelí mató al líder político del grupo insurgente en Teherán.

Israel cree que Deif y Yahya Sinwar, el máximo dirigente de Hamas en Gaza, fueron los cerebros de la letal incursión en el sur del país el 7 de octubre, que dejó alrededor de 1.200 muertos y desató la guerra en Gaza. Se cree que Sinwar sigue escondido en el sitiado enclave.

Israel no ha confirmado ni negado su responsabilidad en el ataque del martes en la capital iraní, en el que murió Ismail Haniyeh. Hamas había dicho que Deif sobrevivió al ataque de julio y no realizó comentarios de inmediato tras el anuncio israelí.

La muerte de dos de los principales cargos de Hamas supone una victoria para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha asegurado que la campaña en la Franja no terminará hasta que se destruyan las capacidades militares del grupo.

El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, afirmó que el ataque que se cobró la vida de Deif fue un “hito significativo” para lograr los objetivos de la guerra.

“Los resultados de esta operación reflejan que Hamas es una organización en desintegración”, escribió en la red social X.

Los asesinatos podrían hacer que Hamas endurezca su postura en las negociaciones para un alto el fuego, o que las abandone por completo.

Irán ha prometido vengarse por el ataque en su territorio, lo que elevó el temor a una guerra regional total.

Israel atacó a Deif el 13 de julio en una operación contra un complejo a las afueras de la ciudad de Khan Younis, en el sur de la Franja. El ejército anunció entonces la muerte de otro comandante de Hamas, Rafa Salama.

Alrededor de 90 personas más, incluyendo civiles desplazados que permanecían instalados en tiendas de campaña cercanas, perdieron la vida en el incidente, explicaron funcionarios de salud gazatíes en aquel momento.