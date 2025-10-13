Un equipo internacional ganó el premio Nobel de Economía

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ganaron el premio Nobel de Economía 2025 por una investigación enfocada en cómo la innovación tecnológica impulsa el crecimiento económico a largo plazo.

Así lo anunció este lunes la Real Academia Sueca de Ciencias. En un comunicado, explicaron que “la tecnología avanza rápidamente y nos afecta a todos, con nuevos productos y métodos de producción que reemplazan a los antiguos en un ciclo sin fin. Esta es la base del crecimiento económico sostenido, que se traduce en una mejor calidad de vida, salud y bienestar para las personas de todo el mundo”.

“Sin embargo, esto no siempre fue así. Todo lo contrario: el estancamiento fue la norma durante la mayor parte de la historia de la humanidad. A pesar de importantes descubrimientos ocasionales, que en ocasiones condujeron a mejores condiciones de vida y mayores ingresos, el crecimiento siempre se estancó”.

“Durante los últimos dos siglos, por primera vez en la historia, el mundo experimentó un crecimiento económico sostenido. Esto sacó a un gran número de personas de la pobreza y sentó las bases de nuestra prosperidad. Los galardonados este año en ciencias económicas explican cómo la innovación impulsa un mayor progreso”, remarcó el jurado.

La mitad del premio corresponde a Mokyr “por haber identificado los prerrequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”; mientras la otra mitad es para Aghion y Howitt “por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”.

El Nobel de Economía fue establecido en 1968 por el banco central sueco, en coincidencia con el aniversario 300 aniversario de la entidad. Es otorgado desde entonces por la Real Academia Sueca de Ciencias, según los principios que los Premios Nobel otorgados desde 1901.

Este galardón fue otorgado en 57 ocasiones a 99 economistas. El primero, en 1969, distinguió al noruego Ragnar Frisch y al holandés Jan Tinbergen. En 2024, premió a los tres estadounidenses Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, por su trabajo sobre la pobreza.

Quiénes son los ganadores del Premio Nobel de Economía 2025

Joel Mokyr, nacido en Países Bajos, de nacionalidad norteamericana e israelí, tiene un doctorado por la Universidad de Yale y es profesor de la Universidad Northwestern en EE.UU.

Philippe Aghion, frances, es doctor por la Universidad de Harvard y profesor del Collège de France, del Insead de Francia, y de la London School of Economics and Political Science.

Peter Howitt, canadiense, es doctor por la Universidad Northwestern y profesor de la Universidad Brown en EE.UU.

