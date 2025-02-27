"Ha dormido bien por la noche y ahora está descansando", el último parte médico del Papa

Cauto optimismo desde la Santa Sede, que ha informado que este jueves “el papa ha dormido bien por la noche y ahora está descansando”. Fuentes del Vaticano afirman que ha desayunado y que está pasando el día en el sillón. Su humor es bueno, añaden, continúa el tratamiento con oxígeno y esta mañana le han realizado algunos análisis cuyos resultados conoceremos a lo largo de la tarde.

En una escueta línea, la Santa Sede sigue actualizando el estado de salud del pontífice, que ayer recibió los resultados de su TAC de tórax para monitorear su neumonía bilateral y reveló una evolución “normal” de la enfermedad. La insuficiencia renal ya no preocupa, explicaron ayer.

Pese a que las últimas noticias que llegan del hospital muestran una estabilidad dentro de la gravedad del estado de salud del papa Francisco, fuentes vaticanas explican que los médicos no se atreven aún a decir que esté fuera de peligro y siguen manteniendo el pronóstico reservado.

Francisco es un hombre de 88 años que lleva ingresado desde el pasado 14 de febrero en el hospital Gemelli de Roma: después de que el sábado sufriera una crisis respiratoria asmática y se le detectara una insuficiencia renal, saltaron todas las alarmas.

Sin embargo, aunque muy a cuentagotas, la información que el Vaticano difunde de cómo evoluciona su enfermedad muestra que su estado de salud, aunque crítico, ha alcanzado una cierta estabilidad que le permitió el lunes recibir la visita del número dos, el cardenal Pietro Parolin, y su adjunto, retomar una “ligera” actividad laboral como la firma de decretos, beatificaciones, nóminas y renuncias, la de la catequesis destinada a la audiencia general del miércoles, o llamar al párroco de la Franja de Gaza.

Se anula la jornada jubilar del próximo sábado

También se ha conocido que se anulará, como era previsible, la jornada jubilar programada para el próximo sábado en el Vaticano. Este 2025 el Vaticano está celebrando el Jubileo, lo que significa un Año Santo convocado por la Iglesia Católica, que se celebrará en Roma y en todo el mundo.

Carteles de apoyo al papa en el hospital Gemelli de Roma. (Paola Bruni)

Se trata de un evento religioso de gran importancia y que congrega a miles de peregrinos que cada día inundan la plaza de San Pedro en el Vaticano y que se celebra cada 25 años. Ofrece a los fieles la oportunidad de obtener indulgencias plenarias a través de la confesión, la peregrinación y otras prácticas espirituales.

Infobae