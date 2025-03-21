Madrid en alerta por un río tranquilo que podría convertirse en una trampa

Los madrileños amanecieron este viernes con una alerta insospechada: el Manzanares, ese río que atraviesa la ciudad y que los vecinos están acostumbrados a ver como un hilo perezoso de agua, podría desbordarse y provocar inundaciones.

El mal tiempo en España lleva días enhebrando una borrasca detrás de otra -la actual fue bautizada “Martinho”- y esos temporales de viento y tormenta generaron que el Manzanares aumentara quince veces su caudal, el mismo que Francisco de Quevedo ya había definido en el siglo XVII como “arroyo aprendiz de río”.

Este viernes, sin embargo, su subida de nivel alertó a toda Madrid, donde se suspendieron las clases en las universidades y hubo cortes en algunas de las principales autopistas de acceso a la capital, como son la M-30 y la M-40.

La radio y la televisión aconsejaban a los madrileños teletrabajar y evitar moverse en auto. Por eso los campus de la Universidad Complutense de Madrid, el de la Autónoma, el de la Rey Juan Carlos y el de la Universidad Pontificia de Comillas estuvieron cerrados.

“La borrasca Martinho deja precipitaciones abundantes donde ya ha llovido mucho. Además, llueve en zonas con nieve, provocando su deshielo -informaba la Agencia Estatal de Meteorología española-. Los suelos están saturados, y muchos ríos presentan caudales muy altos en el centro y sur de la Península. Atención a los desbordamientos.”

Desde temprano se recomendaba a los vecinos no acercarse a la orilla del Manzanares, donde, sin embargo, varios curiosos filmaban el correr vertiginoso de las aguas del río como si se tratara de un fenómeno nunca visto.

Sin embargo no es la primera vez que el Manzanares preocupa. Sus desbordes a principios del siglo pasado destruyeron varios puentes pero la gran inundación que muchos recuerdan es la de 1947, cuando varias localidades estuvieron a punto de desaparecer bajo el agua.