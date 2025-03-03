¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Economía

"Analizaremos las posibilidades": Trump sobre un acuerdo de libre comercio con Argentina

En conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente estadounidense dijo que "consideraré cualquier cosa" sobre un acuerdo comercial con nuestro país.

Por El Litoral

Lunes, 03 de marzo de 2025 a las 17:50

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que está abierto a firmar un acuerdo de libre comercio con Argentina y aseguró que el presidente Javier Milei, es un “gran líder”.

“Consideraré cualquier cosa. Creo que es un gran, un gran, gran líder. Está haciendo un gran trabajo, un trabajo fantástico. Ha rescatado a ese país (Argentina) del olvido. Sí, analizaremos las posibilidades”, dijo Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

Si bien no dio más detalles, el presidente de EEUU dejó la puerta abierta a la propuesta que había realizado el propio Milei en ese país.

“Argentina quiere ser el primer país del mundo en sumarse a este acuerdo de reciprocidad que pide la administración Trump en materia comercial, aseguró el presidente cuando cerró su presentación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Y remató: “De hecho, si no estuviéramos restringidos por el Mercosur, Argentina estaría trabajando en un nuevo acuerdo de comercio con Estados Unidos”. Horas después, el mandatario local se reunió con Trump.

Fuente: Infobae

