Europa pacta una plan de rearme para hacer frente a la amenaza de Rusia

Los líderes europeos respaldaron el jueves los planes de gastar más en defensa y se comprometieron a seguir apoyando a Ucrania en un mundo trastocado por la reversión de las políticas estadounidenses por parte de Donald Trump .

"Europa debe aceptar este desafío, esta carrera armamentística. Y debe ganarla", afirmó el primer ministro polaco, Donald Tusk, en una cumbre especial sobre defensa celebrada en Bruselas.

"Europa en su conjunto es realmente capaz de ganar cualquier confrontación militar, financiera y económica con Rusia: simplemente somos más fuertes", afirmó Tusk.

Los líderes de la UE elogiaron las propuestas de la Comisión Europea esta semana para darles flexibilidad fiscal en el gasto de defensa y tomar prestado conjuntamente hasta 150 mil millones de euros (160 mil millones de dólares) para prestar a los gobiernos de la UE para gastar en sus ejércitos.

En una declaración conjunta acordada por los 27 estados miembros, los líderes pidieron a sus gobiernos que examinen estas propuestas en detalle con urgencia.

La cumbre de Bruselas se produce en un contexto de dramáticas decisiones en materia de política de defensa motivadas por el temor a que Rusia, envalentonada por su guerra en Ucrania , pueda atacar a continuación a un país de la UE y que Europa no pueda confiar en que Estados Unidos venga en su ayuda.