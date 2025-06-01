Ucrania lanzó un ataque a gran escala con drones en territorio ruso

Ucrania lanzó este domingo un ataque “a gran escala” en dos aeródromos rusos, un día antes del inicio de un nuevo ciclo de negociaciones directas con Rusia en Estambul para discutir un alto el fuego.

Un funcionario de seguridad afirmó que más de 40 aviones rusos fueron destruidos en bases aéreas a miles de kilómetros de distancia.

Además, Kiev anunció que 12 soldados ucranianos murieron por un ataque ruso contra un campo de entrenamiento. El ataque llevó al comandante de sus fuerzas terrestres a renunciar.

Nueva ronda de negociaciones en Estambul

En tanto, el presidente Volodimir Zelenski declaró que una delegación ucraniana, encabezada por su ministro de Defensa, Rustem Umerov, estará en Estambul el lunes para las conversaciones previstas con Rusia.

Turquía acoge la reunión, propiciada por la presión del presidente estadounidense Donald Trump, para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada hace más de tres años.

Las prioridades son obtener “un alto el fuego completo e incondicional”, así como el “regreso de los prisioneros” y de los niños ucranianos que Kiev acusa a Moscú de haber secuestrado, escribió Zelenski en redes sociales.

Moscú dijo que tiene sus propias condiciones de paz, pero se negó a divulgarlas de antemano. El presidente ruso, Vladimir Putin, descartó la propuesta turca de celebrar la reunión entre ambos mandatarios.

Las agencias de noticias rusas indicaron que la delegación rusa está de camino a Estambul para las conversaciones.

Cómo fueron los ataques ucranianos en territorio ruso

Una fuente del servicio de seguridad ucraniano SBU declaró que los ataques coordinados dentro de Rusia estaban “destinados a destruir bombarderos enemigos lejos del frente”.

Las bases aéreas rusas de Belaya, en el este de Siberia; Olenya, en el Ártico cerca de Finlandia, e Ivanovo y Diaguilevo, ambas al este de Moscú, fueron atacadas, según la fuente.

Más de 40 aviones fueron golpeados en la base de Belaya, donde se declaró un incendio, según la fuente, que mostró un vídeo en el que se veían varios aparatos en llamas y humo negro.

Rusia confirmó que varios de sus aviones militares “se incendiaron” tras un ataque de drones ucranianos y declaró que varios sospechosos habían sido detenidos.

