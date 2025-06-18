Donald Trump evalúa atacar a Irán: “Puede que lo haga, puede que no”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó este miércoles (18.06.2025) abierta la posibilidad de un ataque militar contra Irán y aseguró que “nadie sabe” cuál será finalmente su decisión. “Puede que lo haga, puede que no lo haga. Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer”, respondió el mandatario republicano al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre una posible intervención.

“Puedo decir esto: Irán tiene muchos problemas y quiere negociar. ¿Por qué no negociaron conmigo hace dos semanas? Podrían haberlo hecho bien. Habrían tenido un país. Es muy triste ver esto”, agregó. “Durante 40 años han dicho ‘Muerte a Estados Unidos’, ‘muerte a Israel’, muerte a cualquiera que no les gustara. Han sido unos matones, matones de patio de colegio. Ahora ya no lo son, pero veremos qué pasa”, expresó.

En medio de la creciente tensión con Irán, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles ante el Congreso que las fuerzas armadas tienen “planes para todo”, incluidos escenarios posteriores a un eventual ataque militar contra Teherán.

La afirmación se produjo durante una audiencia del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, cuando la senadora demócrata Elissa Slotkin (Michigan) le preguntó si el Pentágono había diseñado estrategias para el “día después” de una ofensiva, incluyendo la posible necesidad de tropas terrestres, evaluaciones de costos y protección de las fuerzas desplegadas.

“Como ya he dicho, tenemos planes para todo, senador”, respondió Hegseth, sin entrar en detalles.

El funcionario se negó en reiteradas ocasiones a compartir información sobre las discusiones internas respecto a un posible ataque estadounidense, y justificó su silencio al señalar que no divulgaría información sensible en un foro abierto. Sin embargo, subrayó que el Departamento de Defensa está trabajando en base a las directivas del presidente Donald Trump.

“Tuvieron la oportunidad de llegar a un acuerdo, deberían haberlo hecho”, declaró Hegseth. “La palabra del presidente Trump es importante… y en el Departamento de Defensa, nuestra labor es estar preparados con opciones, y eso es precisamente lo que estamos haciendo”.

DW