Emmanuel Macron y Donald Trump marcarán sus diferencias en el Foro de Davos

Donald Trump y Emmanuel Macron se enfrentarán esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos, en lo que se perfila como un choque diplomático entre Estados Unidos y Europa.

La controversia gira en torno a la propuesta de Trump de anexar Groenlandia y su iniciativa de crear el Board of Peace, una organización global paralela a la ONU.

El presidente francés ratificará hoy su rechazo a la agenda estadounidense en Europa, mientras que Trump responderá mañana con un discurso que se espera contundente.

Las tensiones se intensificaron cuando el líder republicano amenazó con aumentar los aranceles un 10% sobre productos europeos si no se llega a un acuerdo sobre Groenlandia a comienzos de febrero.

El intercambio también incluyó la difusión de un mensaje privado de Macron a Trump, en el que el mandatario francés cuestionaba la intervención estadounidense en Groenlandia. La publicación en la red Truth Social profundizó la disputa y evidencia la fricción entre los aliados históricos.

Las diferencias no se limitan a Groenlandia. Trump promovió la creación del Board of Peace e invitó a numerosos países, incluidos Rusia y Argentina, para reducir la influencia de la ONU. Macron y otros líderes europeos rechazaron la iniciativa.

Trump arribará mañana a Davos y encabezará reuniones con líderes internacionales, banqueros y empresarios del Foro Económico Mundial. Su intervención principal está prevista para el jueves a las 14.30, hora local, cuando formalizará la constitución del Board of Peace y expondrá su visión sobre el nuevo orden global.

La agenda del Foro gira ahora en torno a la diplomacia estadounidense y las respuestas europeas. Todavía se esperan definiciones sobre la postura de otros actores internacionales, incluido el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien solicitó reunirse con Trump en Suiza.

