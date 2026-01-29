Caída de la natalidad: Corrientes perderá más de 22 mil alumnos en primaria para 2030

La caída de la natalidad tendrá un impacto directo en el sistema educativo de Corrientes. Según un informe elaborado por Argentinos por la Educación junto al Banco Mundial, para el año 2030 la provincia contará con 22.139 alumnos menos en el nivel primario. Esto representaría una reducción del 21,1% de la matrícula.

Si bien la cifra es significativa, Corrientes se ubica por debajo del promedio nacional. A nivel país, se proyecta una contracción del 27%, equivalente a 1,2 millones de estudiantes menos, mientras que distritos como la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego enfrentarán caídas superiores al 34%.

Cambios en las aulas

El descenso de la matrícula modificará la estructura de las aulas. De mantenerse el esquema actual de secciones, aumentará de manera considerable la proporción de cursos con menos de 15 alumnos, que pasaría del 6% en 2023 al 28% en 2030. En contrapartida, las aulas con entre 25 y 29 estudiantes se reducirían del 18% actual a apenas el 1%.

El informe también proyecta una disminución en la relación de alumnos por docente. En Corrientes, el promedio bajaría de 14 alumnos por cargo en 2023 a 11 en 2030. En esta medida, la provincia se ubicaría por debajo de la media nacional estimada.

La posibilidad de invertir en educación

Desde el punto de vista fiscal, la caída de la demanda educativa plantea un desafío para la gestión provincial. Si se mantienen los ratios actuales, el sistema funcionaría con 1.064 secciones y 1.540 cargos docentes menos. Esa reducción equivale a una masa salarial estimada en $23.733 millones anuales, calculados a valores de septiembre de 2025.

El documento advierte que la reducción de alumnos no debería derivar automáticamente en un ajuste. Especialistas señalan que achicar aulas sin una estrategia pedagógica definida puede tener efectos limitados en los aprendizajes.

En ese marco, se plantea la posibilidad de reasignar recursos hacia tutorías personalizadas, acompañamiento pedagógico docente y mejoras en infraestructura y materiales educativos.

El informe concluye que el principal desafío para Corrientes será transformar el impacto de la caída de la natalidad en una oportunidad para mejorar la calidad educativa. El objetivo a futuro es evitar que la disminución de la matrícula se traduzca únicamente en recortes presupuestarios.