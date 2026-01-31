Expectativa por Nahuel Gallo tras el anuncio de la ley de amnistía general en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, podría ser alcanzado por la ley de amnistía para presos políticos anunciada este viernes por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Gallo, de 34 años, fue detenido al intentar ingresar al país para reunirse con su esposa e hijo, quienes se encontraban en Venezuela desde tiempo atrás. Según excompañeros, permanece solo en una celda de la cárcel de El Rodeo y enfrenta procesos judiciales considerados irregulares.

Ley de amnistía general

Rodríguez anunció que la amnistía será general y abarcará todo el período político desde 1999 hasta la actualidad, con el objetivo de “reparar las heridas de la confrontación política”. La mandataria interina también confirmó el cierre del Helicoide, centro de detención denunciado por organizaciones de derechos humanos, que será reconvertido en un espacio deportivo y de servicios sociales.

Desde la Casa Rosada mantienen un seguimiento cauteloso del caso, aunque reconocen que no hay comunicación directa con Gallo ni con autoridades venezolanas. Las relaciones entre Argentina y Venezuela se encuentran suspendidas desde julio de 2024, tras la expulsión del cuerpo diplomático argentino de Caracas.

Hasta el momento, la mediación de Estados Unidos ha sido el canal principal para la atención de los detenidos argentinos en el país caribeño. La Casa Rosada confía en que la presión internacional, incluida la de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pueda contribuir a la liberación de Gallo.

Por ahora, no hay confirmación oficial de que el gendarme figure entre los beneficiados por la amnistía. Sin embargo, el Gobierno mantiene la expectativa sobre los próximos pasos del Legislativo venezolano, que deberá presentar y aprobar la ley en las próximas horas.

Con información de La Nación.