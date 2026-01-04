El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá tras el ataque a Venezuela

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá de urgencia el próximo lunes luego del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Al respecto, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que el operativo “Resolución Absoluta” podría sentar “un precedente peligroso” en el plano internacional.

La convocatoria fue solicitada por Colombia y cuenta con el respaldo de Rusia y China. El órgano de 15 miembros ya se había reunido dos veces en los últimos 3 meses —en octubre y diciembre— por la escalada de tensiones entre Washington y Caracas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que dirigirá Venezuela “hasta el momento en que se pueda hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, aunque no precisó cómo planea administrar el país durante ese proceso.

Desde Caracas, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, acusó a Estados Unidos de llevar adelante “una guerra colonial” para destruir el sistema republicano venezolano e “imponer un gobierno títere” que facilite el control de los recursos naturales del país, entre ellos las mayores reservas de petróleo del mundo.

Moncada sostuvo además que Estados Unidos violó la Carta fundacional de la ONU, que prohíbe a los Estados recurrir al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro país.

En ese sentido, el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, señaló que la acción militar estadounidense constituye “un precedente peligroso” y remarcó la preocupación del secretario general por la "falta de respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas".

El conflicto se produce en un contexto de creciente presencia militar de Estados Unidos en la región. En los últimos meses, intensificó el control sobre embarcaciones sospechadas de narcotráfico frente a las costas venezolanas y del Pacífico latinoamericano, y anunció un bloqueo a buques bajo sanciones, incluyendo la intercepción de dos petroleros con crudo venezolano.

En octubre, la administración Trump había justificado sus acciones apelando al artículo 51 de la Carta de la ONU, que habilita la legítima defensa ante un ataque armado, siempre que se informe de inmediato al Consejo de Seguridad.

Desde Washington, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, rechazó que se trate de un cambio de régimen. “Esto no es un cambio de régimen, esto es justicia”, escribió en la red social X. Y agregó que Maduro era “un dictador acusado e ilegítimo” que dirigía una organización narcoterrorista responsable de la muerte de ciudadanos estadounidenses.

TN