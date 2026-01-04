Papa León XIV: "Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela"

El papa León XIV se refirió este domingo a la situación en Venezuela tras el operativo militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro: “Se debe garantizar la soberanía del país, asegurando el Estado de derecho inscrito en la Constitución“, expresó.

El reclamo fue realizado este domingo durante la oración del Ángelus en la Plaza San Pedro: “Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela”, manifestó.

“El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el Estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, y trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica”, añadió.

De la misma forma, poco después completó: “Por eso, rezo y los invito a rezar, confiando nuestra oración a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles”, concluyó el sumo pontífice.

El papa nació en Estados Unidos y adquirió la nacionalidad peruana luego de transitar varios años como misionero y obispo en la región. Durante varios episodios se refirió con preocupación a la situación en Venezuela.

Durante el vuelo de regreso de su viaje a Líbano, el 2 de diciembre, fue la última vez que se refirió al tema: habló de apostar a “buscar el diálogo” por sobre “presiones económicas” para favorecer un cambio en el país caribeño ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.

“Creo que siempre es mejor buscar maneras de diálogo o presión, quizá presiones económicas, pero buscando otra manera para cambiar, si es así lo que quiere hacer Estados Unidos”, sostuvo.

Pero esa no fue la única vez. El 4 de noviembre, desde su residencia de Castel Gandolfo, volvió a abogar por el diálogo para aliviar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, en pleno operativo contra los barcos presuntamente del narco en el mar del Caribe.

Esta postura fue valorada por el propio Maduro: “Gracias papa León, muchas gracias”, respondió durante el congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Poco antes de la canonización de los dos primeros santos de Venezuela, la líder opositora María Corina Machado le pidió al papa que interceda por los presos políticos en el país suramericano.

TN