Israel advirtió que la guerra contra Irán podría seguir entre tres y seis semanas más

El ejército israelí estima que la guerra contra Irán que inició junto a Estados Unidos el pasado 28 de febrero podría seguir entre tres y seis semanas más. El vocero militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Effie Defrin, planteó que todavía tienen "miles de objetivos por delante".

El general de brigada dijo: "Estamos preparados, en coordinación con nuestros aliados estadounidenses, con planes que se extenderán al menos hasta la festividad judía de la Pascua (que empieza el 1° de abril), dentro de unas tres semanas. Y tenemos planes más ambiciosos que abarcan incluso tres semanas más".

Defrin aclaró que las Fuerzas de Defensa israelíes "no trabajan con un cronómetro ni con un calendario, sino para lograr sus objetivos", que consisten en "debilitar gravemente al régimen iraní".

El vocero militar de las FDI dijo además, en declaraciones a CNN, que desde el 28 de febrero la Fuerza Aérea israelí concretó unas 400 oleadas de ataques en el oeste y el centro de Irán, centradas en desmantelar infraestructuras y atacar a operativos de las unidades de fuego, defensa y producción.

Defrin consideró que los masivos ataques que realizan junto con Estados Unidos empujaron al grupo terrorista Hezbollah en El Líbano a unirse al conflicto, contra su decisión de mantenerse al margen durante la llamada guerra de los doce días del verano pasado: "En ese momento entendieron que se trataba de una campaña limitada en Irán, así que no atacaron. Ahora que todo se hizo público, se sumaron a la lucha".

TN