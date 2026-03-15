La Guardia Revolucionaria de Irán juró que asesinará a Benjamin Netanyahu

En un nuevo pico de tensión en el conflicto de Medio Oriente, la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó este domingo una amenaza directa contra la vida del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La fuerza paramilitar de élite prometió "perseguir y matar" al mandatario, calificándolo de "criminal y asesino de niños", según publicaron en su portal oficial de noticias Sepah News.

La amenaza se produce en el marco del día 16 de las hostilidades abiertas entre la coalición de Estados Unidos e Israel contra la república islámica. El régimen persa sostiene que utilizará toda su capacidad operativa para dar con el líder israelí si este continúa con la ofensiva militar en la región.

Bombardeos a gran escala en territorio iraní

De forma simultánea a las advertencias de Teherán, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una oleada de ataques "a gran escala" centrada en el oeste de Irán. Según el comunicado oficial de las FDI, la operación busca desmantelar la infraestructura estratégica del país.

Desde el inicio de las acciones conjuntas con las fuerzas estadounidenses el pasado 28 de febrero, se han contabilizado más de 400 oleadas de bombardeos. El impacto tecnológico y militar de estas incursiones ha sido significativo:

Objetivos alcanzados: Solo durante la jornada del sábado, se atacaron más de 200 puntos clave.

Infraestructura dañada: Decenas de lanzadores de misiles balísticos, almacenes de armamento y complejos de defensa aérea fueron destruidos por aviones de combate israelíes.

Escalada sin precedentes

La situación actual marca un punto de inflexión en la guerra, con ataques directos sobre suelo iraní que no se habían visto en décadas.

Mientras Israel asegura que sus acciones son defensivas y preventivas contra la capacidad misilística de Irán, el régimen de los ayatolás responde con una retórica de represalias personales contra la cúpula política de Tel Aviv.

*Con información de Noticias Argentinas