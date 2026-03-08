Israel bombardeó hangares de aviones F-14 en Irán y volvió a advertir que atacará al sucesor de Jamenei

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Ejército del país liderado por Benjamín Netanyahu, anunciaron que durante ataques aéreos coordinados por la Dirección de Inteligencia alcanzaron almacenamientos de aviones de combate F-14 del régimen iraní en el aeropuerto de Isfahán.

Además atacaron sistemas de detección y defensa que representaban una amenaza para las aeronaves de la Fuerza Aérea israelí.

El Ejército israelí volvió a advertir que atacará al sucesor del antiguo líder del régimen iraní, Alí Jamenei, asesinado durante el primer día de bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, y a todos aquellos que lo designen.

Israel volvió a advertir que atacará al sucesor de Jamenei

El Ejército advirtió en una publicación en su cuenta de X: "Queremos decirles que la mano del país de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designar a un sucesor".

Israel aseguró en el mensaje que "tras la neutralización del tirano Jameneí", ahora "el régimen terrorista de Irán intenta reconstruirse para elegir a un nuevo líder". Agregó: "La Asamblea de Expertos de Irán, que no reunió en décadas, se juntará pronto en la ciudad de Qom". E insistió en que también serán objetivo de los ataques de Israel "todos aquellos que pretendan participar en la reunión".

El asesinato del ayatollah Jamenei era uno de los objetivos principales del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, principal enemigo de Israel, en esta nueva ofensiva iniciada junto a Estados Unidos contra el país persa que concretaron durante el primer día de bombardeos, el 28 de febrero.

Tras la confirmación de su muerte, por parte de Israel y de Irán, además de la de varios altos cargos del régimen, un consejo formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista, el ayatollah Alireza Arafi, asumieron el liderazgo del país.

Estas tres personas se harán cargo del "periodo de transición", informó la agencia estatal IRNA. Se espera, según medios iraníes, que pronto tenga lugar esta Asamblea de Expertos para elegir al nuevo sucesor.

TN