Detuvieron a dos ex jugadores de Independiente cuando intentaban recuperar por la fuerza una camioneta confiscada

Los exfutbolista Facundo Parra y Hernán Fredes, integrantes del plantel de Independiente campeón de la Copa Sudamericana 2010, fueron detenidos en Núñez este martes por la tarde luego de que intentaran llevarse por la fuerza la camioneta en la que se trasladaban y que les había sido confiscada por la Policía debido a que detectaron irregularidades en la documentación.

El hecho ocurrió este martes alrededor de las 18 en las inmediaciones de Avenida Libertador y General Paz, donde un retén de tránsito detuvo la Ford Ranger azul en que Parra (38) y "Magic" Fredes (39), socios en una agencia de representación de jugadores, se trasladaban. Luego de que los futbolistas detuvieran la marcha y agentes de la Policía de la Ciudad constataran que el vehículo se encontraba en infracción, se procedió al secuestro de la camioneta, que quedó retenida en un playón del lugar.

Según los reportes preliminares, Parra comenzó a forcejear con los policías y Fredes azuzaba el incidente. Después, ambos futbolistas se retiraron del lugar del retén, pero volvieron minutos más tarde con otra llave de la camioneta Ranger para intentar llevársela, incluso desoyendo la voz de alto de las autoridades que la custodiaban mientras esperaban que llegara la grúa para el traslado.

Las autoridades dejaron trascender que el motivo de la remisión y secuestro de la camioneta se debió a que Parra, quien la conducía, no tenía consigo su carnet correspondiente. En casos de ese tipo, el procedimiento establece que, una vez que se le secuestra el vehículo, el titular del mismo debe abonar la multa por la infracción y luego puede retirar su auto.

Parra sufrió lesiones en uno de sus brazos producto del forcejeo y debió ser trasladado a un centro de salud. Ambos, no obstante, quedaron formalmente detenidos y permanecen alojados en el Centro de Admisión y Derivación Norte (CAD Norte) de la Policía de la Ciudad. La Unidad de Flagrancia Norte imputó a Parra y Fredes por resistencia y desobediencia a la autoridad.

Los dos exjugadores de Independiente también militaron en Chacarita durante el 2022 y desde entonces forjaron una estrecha relación que se terminó consolidando en los últimos meses de 2025, cuando decidieron ser socios en Footlife Futbol, una agencia de representación de jugadores. Actualmente la agencia se enfoca en la promoción de jugadores de inferiores, fundamentalmente de Independiente y de Tigre, aunque también representan a jugadores de Gimnasia de Mendoza, Morón y All Boys.

(Con información de Clarín)