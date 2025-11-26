Incautaron neumáticos de contrabando valuados en más de $27 millones en Corrientes

Efectivos del Escadron 57 “Santo Tomé” de Gendarmería Nacional llevaron a cabo un importante operativo en la Ruta Nacional Nº 14, donde interceptaron 205 bultos con mercadería de origen extranjero sin el correspondiente aval aduanero.



Se trató de 39 encomiendas que contenían 273 neumáticos de distintos rodados y medidas, valuados en aproximadamente $ 27.300.000, un monto significativo que refleja el impacto económico de este tipo de ilícitos.

El Juzgado Federal de Paso de los Libres ordenó el secuestro de la mercadería en infracción a la Ley 22.415 del “Código Aduanero” y que sea puesta a disposición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca). Este operativo demuestra el compromiso de las autoridades en la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal.