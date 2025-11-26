¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Crisis maderera en Corrientes: aserraderos de Santa Rosa redujeron horas y personal

El sector atraviesa un panorama crítico por la suba de tarifas, la caída de la demanda interna y la presión fiscal. El gobernador Gustavo Valdés reconoció la situación y apura contactos comerciales con India para abrir nuevos mercados.

Por El Litoral

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 18:01

La industria forestal de Corrientes atraviesa un panorama crítico, con una drástica reducción de planteles y horarios laborales en el parque forestoindustrial de Santa Rosa. La combinación de tarifas en alza, combustible más caro, una fuerte caída de la demanda interna y márgenes exportadores ajustados está asfixiando a los aserraderos pequeños y medianos.

El gobernador, Gustavo Valdés, reconoció la situación y mencionó que es crucial avanzar en los contactos comerciales y apuntó a los acuerdos con India, país en el que cumplió una agenda de con el sector maderero. 

El presidente del Parque Foresto-industrial Santa Rosa y referente de AMAYADAP, Ramón Sotelo, confirmó en diálogo con el portal Argentina Forestal que 2025 fue un año "cuesta arriba" desde el primer trimestre.

"Arrancamos reduciendo personal de 50 operarios y recortando turnos. La planta del Parque Foresto-industrial se mantuvo activa gracias a la exportación de pallets, pero con una rentabilidad muy baja. Las otras dos fábricas, que dependen del mercado interno, directamente no repuntan", explicó Sotelo, propietario de Todo Pallets.

Mercado interno paralizado y presión fiscal

Sotelo señaló que el principal problema es la paralización del mercado nacional, con la obra pública y privada detenidas. Las empresas no han podido trasladar a precios ningún aumento de costos:

  • Precios: "Mantenemos los mismos precios que en 2024 y absorbimos todos los aumentos de logística, salarios, servicios e impuestos de 2025."

  • Capacidad: en Santa Rosa, unos 40 aserraderos operan con planteles reducidos y menos horas, trabajando en promedio al 60% de su capacidad.

  • Cierres: "seis aserraderos del Parque pararon a comienzos de año y nunca lograron volver a arrancar."

El referente maderero lamentó la falta de apoyo del Gobierno Nacional. "La Afip sigue inspeccionando y presionando por pagos cuando la actividad está desplomada. Necesitamos medidas urgentes y no recibimos ninguna respuesta", dijo y advirtió que la situación es "límite", especialmente ante el pago inminente del aguinaldo.

Valdés apuesta a la apertura de mercados en India

El gobernador Gustavo Valdés reconoció la crítica situación que atraviesa la industria y sostuvo que la solución pasa por generar nuevas conexiones comerciales.

Valdés destacó su reciente gira por India, donde recorrió el puerto de Mumbai y cosechó la predisposición de empresarios interesados en la madera correntina.

"Coordinamos una reunión para marzo", confirmó el gobernador, y añadió que se comprometió a llevar a los industriales correntinos al puerto maderero para "abrir posibilidades para conectar nuestra industria maderera con esa demanda, que es prácticamente infinita".

