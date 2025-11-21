Proteccionistas instalan comederos y bebederos para animales en escuelas capitalinas

Proteccionistas de la ciudad de Corrientes avanzan con una propuesta innovadora que busca integrar el bienestar animal al ámbito educativo. En el marco del programa Mitá, impulsado por la Municipalidad para fomentar la tenencia responsable de mascotas, docentes y alumnos instalaron comederos y bebederos para perros callejeros en escuelas capitalinas.

Cómo surgió el proyecto

La iniciativa nació en el Colegio Secundario del barrio Apipé, donde los estudiantes presentaron un proyecto para construir un comedero y un bebedero destinados a los perros que merodean la zona. La propuesta obtuvo una mención especial en un concurso intercolegial por su carácter innovador y su compromiso social. Gracias al apoyo de la rectora del establecimiento, los recursos fueron gestionados y el prototipo quedó instalado en el patio del colegio.

“Fue una experiencia muy enriquecedora. Los chicos se encargaron de organizar una colecta curso por curso para comprar alimento y asegurarse de que no falte agua para los perros”, destacó a El Litoral, Ana María Romero, docente del colegio y activista del grupo proteccionista independiente Cuatro Patitas Bendecidas.

Además de construir los dispositivos, los alumnos asumieron la responsabilidad de mantenerlos y velar por el bienestar de los animales que se acercan.

El entusiasmo se multiplicó rápidamente. Tras conocer el proyecto, la profesora Lucrecia del Colegio René Favaloro en el barrio Doctor Montaña invitó a Romero y a los jóvenes a replicar la iniciativa en su institución.

“El proyecto de ellos se llama Salvando Mascotas, son cinco alumnos los que ganaron el concurso Mita organizado por el Municipio. Nos fuimos con los chicos del colegio Apipé y ellos mismos les enseñaron a los chicos del colegio Favaloro como se arma un bebedero y comedero con materiales reutilizables”, comentó la docente.

Con la participación de ambos colegios, se realizaron talleres prácticos donde los alumnos del Apipé guiaron a sus pares del René Favaloro en la construcción de nuevos prototipos. Una vez terminados, el comedero y bebedero fueron entregados al grupo de rescatistas, quienes colocaron en un punto estratégico para que los perros en situación de calle puedan acceder sin dificultad.

Buscan instalar en todas las escuelas de la ciudad

La propuesta continúa sumando adhesiones dentro de la comunidad educativa.

“Estamos muy contentos de ver cómo se involucraron los alumnos. Este tipo de proyectos no solo sensibilizan sobre la importancia de la tenencia responsable, sino que también enseñan valores de solidaridad y compromiso”, sostuvo la docente, quien espera que el próximo año más colegios de la ciudad se sumen.

La experiencia refleja una tendencia creciente de incorporar la temática del bienestar animal en las escuelas como herramienta educativa y social. Gracias al impulso de proteccionistas, docentes y estudiantes, los primeros comederos y bebederos ya están funcionando en instituciones capitalinas, marcando un paso concreto hacia una convivencia más empática con los animales.