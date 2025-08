Máximo sobre Kicillof: “Eso no se hace, ella tenía una debilidad enorme por él”

El diputado de Unión por la Patria y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, le sumó un nuevo capítulo a la tensión con Axel Kicillof al recriminarle no haber apoyado públicamente a Cristina de cara a las elecciones en el PJ. "Eso no se hace, ella tenía una debilidad enorme por él", lanzó al cuestionar que el mandatario provincial no haya dicho en el acto por el 17 de octubre que se inclinaba por la ex presidenta en la disputa con el gobernador riojano Ricardo Quintela.

Fue todavía más allá Máximo Kirchner y acusó a dirigentes que responden a Kicillof de juntar avales para apoyar a Quintela en la Provincia.

"Sí, se han juntado varios en la provincia de Buenos Aires", afirmó el hijo de Cristina Kirchner al ser consultado sobre si había alguien al lado del gobernador bonaerense que esté militando para el rival en las elecciones peronistas.

Máximo lo dijo en medio de la escalada entre Cristina y Kicillof, que se intensificó después de que la ex presidenta tildara de traidor al mandatario provincial por no apoyar públicamente su candidatura a presidir el PJ. Incluso, compartieron esta semana un acto con Estela de Carlotto, quien reconoció que no se hablaron.