El Gobierno negocia con los gobernadores el Presupuesto 2025

El jefe de Gabinete Guillermo Francos aseguró que al Gobierno no le preocupa el potencial rechazo del Presupuesto 2025, aunque remarcó que “sería una señal muy positiva para la Argentina que los actores políticos se pongan de acuerdo”.

El jefe de Gabinete reveló la existencia de varias conversaciones con gobernadores y diputados, y destacó la tarea de la Comisión de Presupuestos de Hacienda, en conjunto con el Senado. “Da la sensación que se ha ido avanzando bastante bien”, sostuvo.

“El Presidente se ha reunido en una semana con 10 gobernadores diferentes, con lo cual se ha avanzado mucho en los análisis políticos de las partidas presupuestarias. En términos positivos, todos vemos la voluntad de poder llevarlo adelante”, insistió.

“Es una ley fundamental y tiene normas de gran significación como la del equilibrio fiscal. Esperamos que se apruebe”, afirmó en una entrevista a Radio Rivadavia, y agregó: “Sería negativo dar la señal de que no somos capaces de tratar un Presupuesto, pero en el caso que eso pasara, nos manejaremos con los valores actualizados del presupuesto del 2023, que genera mucho más discrecionalidad para el Gobierno que si se sancionara un presupuesto para el 2025”.

En otro pasaje de la entrevista con el periodista Ignacio Ortelli para el programa Si Pasa, Pasa, Francos habló de las posibilidades de trazar un armado electoral entre el PRO y La Libertad Avanza, con electorado común, de cara a las legislativas del 2025.

“El presidente Milei ganó la elección porque la fórmula del PRO y Macri lo apoyaron expresamente para la segunda vuelta electoral. Está claro que hay un electorado común”, admitió el funcionario al tiempo que vaticinó que para el año 2025, el espacio libertario “va a hacer una gran elección”.

El titular de ministros aseguró que el bloque violeta crecerá en la Cámara de Diputados, que renueva la mitad de las bancas, debido a que será de los pocos espacios que no perderá legisladores. “Pierden todos partidos, quiere decir que todo lo que obtengamos como diputados va a llevar a incrementar nuestro bloque que lo va a convertir seguramente en el bloque más numeroso de la Cámara de Diputados”, argumentó.

Pese a las intenciones del Poder Ejecutivo, y en las vísperas del año electoral que se avecina, Francos admitió que no están las voluntades en el Congreso para avanzar en eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). “No lo vamos a hacer solos. Seguiremos tratando de convencer, pero tenemos la sensación de que en este momento no nos dan los números para poder modificar el sistema”, planteó.