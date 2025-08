Quintela recurrrió a la Justicia y Jorge Yoma se reunió con Guillermo Francos

Luego de que la Junta Electoral del Partido Justicialista rechazara en dos oportunidades su lista, Ricardo Quintela decidió jugar su última ficha para competir frente a Cristina Kirchner y recurrió a la Justicia.

Los apoderados del riojano, Jorge Yoma y Guillermo Llermanos, presentaron un recurso de apelación ante la junta electoral del PJ, que es la encargada de elervarlo al juzgado Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1, con competencia electoral, a cargo de María Romilda Servini. Pidieron que no culmine el proceso electoral hasta que no se expida la justicia federal y reclamaron que intime al PJ a llevar adelante un nuevo cronograma de elecciones.

En el escrito Quintela apuntó con mucha dureza contra la Junta Electoral del PJ, ya que considera que el órgano partidario no es imparcial. Aseguró que, sin que ninguno sea un perito caligráfico, ponen en duda la veracidad de las firmas y los acusó de no haberle dado un espacio físico en el partido para el momento en que se presentaron las listas, en detrimento de las oficinas que le dieron a los apoderados del kirchnerismo.

En plena disputa interna del Partido Justicialista, el apoderado legal de Ricardo Quintela, Jorge Yoma, visitó este lunes Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aunque asegura no haber hablado de los comicios del peronismo.

Pese a que la Junta Electoral del espacio no oficializó su lista “Federales, un grito de corazón” por irregularidades en la presentación, decisión que el equipo legal apelará, el apoderado sorprendió este mediodía al atravesar el Salón de los Bustos para trasladarse por el patio de las Palmeras rumbo a los despachos del titular de ministros.

Luego de una hora de intercambio, Yoma se retiró de Rosada sin dar declaraciones a la prensa.