Sin acuerdo entre Educación y los gremios universitarios

Representantes de los distintos gremios universitarios se reunieron con funcionarios nacionales en la Secretaría de Educación, en el Palacio Pizzurno. “Sin acuerdo en la reunión de la mesa técnica salarial”, tituló su comunicado la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun).

“Fue una reunión más, con una comisión inventada, en la que estuvo presente un funcionario de carrera, pero ningún representante del gobierno nacional. Fue volver a contarle todo lo mismo que venimos diciendo en las reuniones que tuvimos con la ministra Sandra Pettovello (de Capital Humano), con el secretario de Educación (Carlos Torrendell) y con dos secretarios de Trabajo, en distintos momentos. Nos escuchan, toman nota, pero no nos responden. Eso no se puede calificar de diálogo. Creemos que nos convocaron la semana pasada para intentar frenar la marcha y esta tarde, para tener el argumento de que existe una conversación con los gremios, pero no es real. Esperemos que el miércoles, los diputados nos acompañen con su voto”, afirmó Jorge Anró, secretario de la Federación de Trabajadores de las Universidades Nacionales (Fatun).

Por eso, ahora todos los cañones están apuntados al Congreso, a ver qué ocurrirá el miércoles en la Cámara de Diputados, cuando los legisladores deban tratar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Educativo.”Es fundamental que los trabajadores y trabajadoras de las universidades recuperemos los más de 60 puntos que perdieron nuestros salarios frente a la inflación desde que Milei es presidente, y el único acuerdo al que se puede arribar es una convergencia entre lo que es la inflación y los incrementos salariales”, señalaron desde los gremios.