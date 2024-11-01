Bajan las tasas de plazos fijos

El Banco Central bajó su tasa de interés de referencia al 35% nominal anual, desde el 40% previo, según comunicó este viernes la autoridad monetaria, en medio de perspectivas de un descenso de la alta inflación. A su vez, el organismo dispuso la baja de la tasa activa -que rige para los préstamos, cuando los bancos le piden fondos al BCRA- al 40% desde el 45% anterior.

Una reducción de la tasa de política monetaria tiene como efecto un descenso general de las tasas del sistema en similar proporción, incluidas las de los plazos fijos. Desde un banco líder dijeron a la prensa que “la tasa de plazos fijos va a bajar, en principio en una proporción similar a esos cinco puntos, porque lo que se bajó no es solo la tasa de política monetaria, sino todo el corredor: el techo, que es tomarle la plata al Central y estaba en 45% -bajó a 40%- y la Lefi (Letras Fiscales de Liquidez), que es el piso de colocación y que también bajó cinco puntos”.

“En principio se va a mover en esa medida o algo cercano y después para adelante, es según cómo reaccione la demanda de préstamos, al fondeo que necesite el banco. En ese corredor la tasa ofrecida se va a mover con libertad, o bien acercándose más a la tasa de pedirle plata al Central o acercándose más a la de la colocación de Lefi si hay exceso de liquidez”, precisaron.