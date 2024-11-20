El Presidente llamó “delincuentes del micrófono” a los periodistas

Poco antes de recibir a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en Casa Rosada; Javier Milei volvió a criticar a los periodistas a través de un largo posteo en redes sociales, donde destacó el rol de la tecnología para ponerle fin a lo que calificó como un "monopolio de la palabra".

Lo hizo a través de un extenso posteo en X, donde apuntó a "los delincuentes del micrófono" por haber "mentido, calumniado, injuriado y hasta haber cometido delitos de extorsión".

"Gracias a las redes sociales se les terminó el privilegio de casta que han tenido durante tanto tiempo y que han ejercido con tanta violencia. Por eso, acepten que el mundo cambió para bien y a ustedes se les acabó el monopolio de la palabra", expresó.

Desde que asumió, el mandatario viene manteniendo una constante crítica hacia el periodismo y los medios de comunicación tradicionales.

"Es hora de que laburen honestamente. Les llegó la hora de competir de modo limpio. Sí, ahora van a ganar menos dinero pero eso es normal en un mercado libre", concluyó en su publicación.

El martes, durante las dos horas que estuvo en el podcast de Lex Fridman, el informático del MIT especializado en Inteligencia Artificial, el jefe de Estado también cargó contra el periodismo.