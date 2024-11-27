Venta de inmuebles y despidos en el Inta

El Gobierno anunció que pondrá en marcha un plan para “modernizar” el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que incluirá la venta del edificio del organismo en Palermo, otra sede en Salta y tierras en todos el país que están “sub-utilizadas”, y un recorte de personal que podría alcanzar a 1.700 puestos de trabajo en los próximos meses.

Las medidas anunciadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, serán tratadas este jueves, a partir de las 10, por la plenaria del Consejo Directivo del Instituto. El INTA es una entidad con autarquía operativa y financiera, bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía. Ese órgano de dirección del Instituto está integrado por su presidente, Nicolás Bronzovich, y la vicepresidenta, María Beatriz Giraudo, en representación del Poder Ejecutivo; representantes de universidades públicas nacionales, y de cinco entidades agropecuarias privadas.

A su vez, Adorni aseveró que “se terminó el uso de los organismos públicos como máquinas para financiar el despilfarro de la vieja política”.