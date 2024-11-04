Asumió Werthein y pidió la renuncia de la plana mayor de la Cancillería

Javier Milei le tomó juramento a Gerardo Werthein como nuevo Canciller de la Argentina en reemplazo de Diana Mondino.

El nuevo Canciller llega con la promesa de realizar una auditoría y despedir al personal que no esté alineado con la ideología del gobierno, buscando que la Cancillería responda a la línea ideológica de Milei. Esta reestructuración se intensificó con la renuncia del exsecretario de Relaciones Exteriores, Leopoldo Sahores, y con el desplazamiento de Ricardo Lagorio de la embajada ante la ONU. Además, Milei pretende imponer que los diplomáticos voten de igual manera que Estados Unidos e Israel.

El nueco canciller pidió la renuncia del recién llegados como el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, y el vicecanciller Eduardo Bustamante, por lo cual resulta improbable que el recambio sea total. Pese a lo comunicado originalmente por el Gobierno, Werthein regresó al país, dejó la embajada argentina en Washington y asumió como canciller un día antes de las elecciones en Estados Unidos.

El flamante canciller, pretende que se desvinculen aquellos diplomáticos que considera estuvieron detrás de la decisión del voto argentino a favor de levantar el embargo contra Cuba en Naciones Unidas, lo que generó la salida de Mondino y que Milei calificara el gesto como de "traidores a la patria".

Werthein, quien hasta el momento era embajador en los Estados Unidos y llegó al nuevo cargo con una primera misión: reducir los gastos diplomáticos y evitar los roces que se dieron con Mondino.

Esta idea, que ya venía siendo analizada por su antecesora, será una de las medidas inaugurales de su gestión al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que ya venía teniendo conflictos con los representantes argentinos en el extranjero.