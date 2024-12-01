Un adolescente de 14 años asesinó a su padre, hirió a su madre y hermana

Un adolescente mató a tiros a su padre, hirió a su madre y a su hermana e intentó quitarse la vida en el barrio privado Fincas III de Hudson en Buenos Aires.

El dramático episodio ocurrió en una vivienda del lote K20 de un country ubicado en el partido de Berazategui. Se logró establecer que el chico le disparó a su familia y tras ello los vecinos alertaron a la seguridad del lugar luego de escuchar las detonaciones.

Entre los propios habitantes del barrio comenzaron a consultarse a través de mensajes por los estruendos que resonaron en la zona. Fueron varios minutos de desconcierto hasta que finalmente descubrieron dónde ocurrió la tragedia.

Al llegar, los policías encontraron en el comedor de la planta baja de la vivienda el cuerpo de Ramiro Damián Rotelo con una herida de arma de fuego en el pecho: el disparo tenía orificio de salida en la espalda. Luego, hallaron al adolescente, señalado como el autor del homicidio, en la plata superior con un balazo en la cabeza: estaba en uno de los baños.

En la vereda de la propiedad, los policías encontraron a la esposa de la víctima y madre del menor herido, identificada como Ruth Semeszczuk (48) y de perito de la Corte Suprema de la Nación, con un disparo en el abdomen, y a su hija, herida por el roce de una bala, la hallaron a dos viviendas de distancia. Ambas fueron asistidas por los vecinos antes de que llegaran los agentes.

Ambulancias del SAME trasladaron a los heridos al hospital Evita Pueblo de Berazategui, mientras trabaja en la escena personal de Policía Científica y de seguridad. Este domingo por la tarde, Semeszczuk se recuperaba tras haber sido operada de urgencia: actualmente, en terapia intermedia y estable. Su hija, en tanto, estaba fuera de peligro en el mismo centro de salud con un traumatismo de tórax.

“El adolescente ingresó al hospital con un disparo de arma de fuego en la cabeza, fue operado y su estado es grave, con pronóstico reservado”, añadieron las fuentes del caso. Y explicaron: “El chico usó la pistola calibre 9 milímetros de su padre para atacar a su familia. La casa estaba llena de sangre”.

