El Gobierno avanza con la privatización de cuatro empresas públicas, que busca dividir y venderlas en partes. El Ejecutivo tiene en carpeta las privatizaciones de Energía Argentina S.A. (ENARSA), Belgrano Cargas y Logística S.A., Corredores Viales S.A. y Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE).

La prioridad de la Casa Rosada es acelerar la venta de las empresas públicas que fueron incluidas dentro de la Ley Bases, sancionada a fines de junio. El titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, Diego Chaher, es el encargado de trabajar los pliegos.

El Ejecutivo ya anunció la puesta en venta de acciones estatales de Transener, que se efectivizará a través de una licitación pública. Se trata de la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta y extra alta tensión del país. El Estado tiene el 50% del paquete accionario.

La mesa técnica de Nación planea dividir ENARSA -que tiene 325 empleados de planta permanente- para vender sus centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y San Martín. “Es un proceso largo, pero estamos armando los paquetes que creamos más convenientes para que se pueda vender”, expresó a TN un alto funcionario.

El Gobierno tiene la misma planificación para Belgrano Cargas. Prepara siete concesiones para los tramos de vías ferroviarias y planea vender todo el material de transporte y carga por separado. Abarca 7600 kilómetros y tiene 4442 empleados.

Es parte de lo que definieron este jueves en una reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, el asesor presidencial, Santiago Caputo, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y Diego Chaher. Estuvieron reunidos más de dos horas en la oficina del consultor en Balcarce 50.

El Ejecutivo planea además disolver Ferrocarriles Argentinos (FASE). Se trata de la sociedad del Estado que coordina las empresas ferroviarias y depende de la subsecretaría de Transporte Ferroviario, que lidera Martín Ferreiro. Lo mismo aplica para la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIFSE), que absorbió la dotación de 1300 empleados de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF).

La Casa Rosada trabaja también en la privatización de la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE), que se compone de 23.271 trabajadores. La mesa técnica de Nación mantiene reuniones con empresarios y planea venderla por línea. No tienen todavía un paquete cerrado, pero sostienen que “debe haber una reducción de 15.000 empleados para venderla”.

El Gobierno además avanza con la presentación de los pliegos de la concesión de los tramos de Corredores Viales. Tiene a cargo el manejo de las principales rutas y autopistas del país y abarca diez tramos de autovías que contienen casi 6000 kilómetros.

Es una sociedad anónima que cuenta con una planta de 3565 empleados, que preside José Luis Acevedo. El Ejecutivo considera que tiene funciones similares a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y mantiene el plan de cerrarla en el mediano plazo. “Cuando deje de estar en funciones y sus tramos los maneje el privado, no va a tener razón de ser. Lo lógico sería que todo reporte a la secretaría“, expresó a TN un funcionario.

}La Casa Rosada reconoce que se atrasó el proceso de transformación de algunas empresas públicas hacia sociedades anónimas para avanzar en su venta. En Nación sostienen que “hubo problemas para encontrar balances de años anteriores” en más de un organismo.

Según pudo saber TN, solo Télam y Corporación Buenos Aires Sur -que pertenece al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- iniciaron el trámite ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Se registrarán en los próximos días Fabricaciones Militares y la Casa de la Moneda.

TN