Milei exigió la liberación del gendarme detenido y dijo que Maduro es un “dictador"

El presidente Javier Milei exigió la liberación inmediata del gendarme argentino detenido en Venezuela y calificó a Nicolás Maduro como “un dictador criminal”. “Agotaremos todas las vías diplomáticas para devolverlo sano y salvo a la Argentina”, señaló el mandatario. Fue durante un acto en el Colegio Militar en la tarde de este martes.

“En primer lugar, y antes de comenzar el discurso, quiero referirme al secuestro ilegal de Nahuel Gallo en Venezuela. Fue detenido por las fuerzas de seguridad a cargo del dictador criminal Nicolás Maduro por el único delito de visitar a su pareja y su hijo”, inició el mandatario, quien luego reclamó ante los presentes su “inmediata liberación”.

Es la primera vez que el Presidente se refiere personalmente al caso de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela, luego que las fuerzas chavistas confirmaran oficialmente el lunes último su captura

Fue el dos de Maduro, Diosdado Cabello, quien en su habitual conferencia de prensa a los medios se jactó de ello. “Les dolió porque venía a cumplir una misión y no es que ha sido abortada la misión, les hemos dado un golpe duro gracias a los organismos de Seguridad del Estado”, apuntó.