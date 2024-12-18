El Servicio Cívico se podrá hacer en seis regiones del país

La titular de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el regreso del Servicio Cívico, un programa de capacitación para jóvenes creado durante su gestión en el gobierno de Mauricio Macri, que se desarticuló en 2019.

Al igual que en 2019, el Servicio Cívico no será obligatorio. Podrán participar jóvenes de entre 18 y 24 años, beneficiarios de los programas Volver al Trabajo y Fomentar Empleo. Según informaron, los participantes recibirán un ingreso económico durante su trayecto y, al terminar, podrán acceder a un primer empleo, finalizar sus estudios o capacitarse laboralmente en un mayor grado de especialización.

Los dos ejes serán: Emergencia Civil y Formación Educativa y Laboral.

“El Servicio Cívico tendrá una duración de cuatro meses e incluirá capacitación práctica en primeros auxilios, defensa civil, prevención de riesgos y cuidado del medioambiente”, precisaron.

Por su parte, la Formación Educativa y Laboral incluirá talleres de oficios, capacitaciones para el primer empleo, apoyo para culminar los estudios, programas de alfabetización y promoción de la salud.

La primera etapa del programa se desarrollará en Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires; Bariloche, Río Negro; Santiago del Estero, Jesús María, Córdoba; Rosario, Santa Fe; y en la provincia de Misiones. Se podría extender a otras regiones del país.