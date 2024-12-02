Elevan el nivel de alerta por la amenaza narcoterrorista

El gobierno de la provincia de Santa Fe decidió elevar el nivel de alerta y coordinar con Nación el refuerzo de la custodia de “blancos sensibles” luego de que se difundiera un video con amenazas de un presunto grupo narco contra el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Además, los ministros de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, participaron de una reunión con funcionarios del equipo de Bullrich para trazar algunas líneas de trabajo, ya que en un pasaje del mensaje, los integrantes de la banda advierten: “Estamos internados en Buenos Aires y vamos a empezar a dejar muertos acá”.

“Manifestamos nuestra preocupación y desde el primer momento estuvimos en contacto junto al gobernador con la ministra de Seguridad y con la fiscalía nacional y provincial. La investigación de los hechos, al haber amenazado a una funcionaria nacional, es competencia de la justicia federal”, dijo este lunes el ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

Y agregó, en conferencia de prensa: “Nos pusimos a disposición para proveer todos los recursos e información disponible. Nos contactamos con Federico Angelini (subsecretario de Intervención Federal del ministerio de Seguridad de la Nación) para coordinar el despliegue preventivo. Hasta nuevo aviso vamos a elevar los niveles de alerta y proteger algunos blancos priorizados, sin descuidar ningún aspecto del despliegue policial preventivo para los santafesinos”.

Pullaro y Bullrich son el blanco de amenazas del video en cuestión, donde los integrantes de la presunta banda posan con subfusiles FMK3, una pistola Glock, un FAL y una escopeta del 12. Tras el encuentro de este lunes se resolvió que sea prioridad para las áreas de inteligencia de cada jurisdicción la amenaza vertida a través del video que se difundió el domingo por la noche.

Cerca del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también plantearon que el tema no puede desatenderse, pero que, pese al episodio puntual de la amenaza, hay una línea de trabajo constante con Nación y el resto de las provincias recordando el “Escudo Norte”, que implicó -en mayo de este año- la puesta en marcha de una base de la Unidad de Operaciones Tácticas (UTOI) de la Policía bonaerense en la ciudad de San Nicolás, ubicada sobre la ruta 9, que marca el límite entre la provincia de Buenos Aires y Santa Fe.

En tanto que voceros de seguridad de Nación explicaron que redoblarán los esfuerzos para que el Senado sancione la ley antimafia que los funcionarios de Casa Rosada tienen decidido incluir en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional.