Murió Ferraro, exministro de Infraestructura de Milei

El exministro de Infraestructura Guillermo Ferraro murió este miércoles y en Buenos Aires. Tenía 69 años y se había corrido de la escena pública tras su salida del gobierno de Javier Milei. Regresó a la actividad empresarial luego de los 46 días en los que estuvo a cargo de la cartera.

Su nombre había sido elegido para encabezar un ministerio de enorme relevancia y presupuesto, pero fue el primer ministro en dejar el gabinete por decisión presidencial, a menos de dos meses de haber asumido.

“La Oficina del Presidente lamenta el fallecimiento del ex Ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, quien formó parte de la victoriosa campaña del Presidente Javier Milei en 2023 y fue miembro del Primer Gabinete de este Gobierno”, lo despidieron a través de un comunicado oficial.

El mensaje continúa: “Ferraro estuvo a cargo de la Coordinación Nacional de la Fiscalización de La Libertad Avanza en las elecciones generales y en la segunda vuelta, y fue uno de los ministros que defendió la Ley Bases”.