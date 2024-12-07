El papa Francisco sufrió un golpe en el rostro: el hematoma en su cara y la explicación

El papa Francisco sufrió “una contusión” que le provocó el hematoma en el rostro con el que apareció en los diferentes actos y ceremonias que tenía previstos este sábado, informó el Vaticano.

El hematoma del pontífice es “consecuencia de una contusión” sufrida el vienes por la mañana, cuando “se golpeó la barbilla con la mesilla de noche”, indicó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

El papa celebró este sábado en la basílica de San Pedro su décimo consistorio, en el que nombró a 21 nuevos cardenales, y apareció con un vistoso moretón a un lado derecho de la cara.

A preguntas de los periodistas, el portavoz vaticano explicó que el hematoma era “consecuencia de una contusión de ayer por la mañana: se golpeó la barbilla con la mesilla de noche”

Francisco elevó este sábado al rango de cardenales a 21 prelados de los cinco continentes, con una importante presencia latinoamericana, reflejo de su interés por las periferias en una Iglesia cada vez más globalizada.

Con este “consistorio ordinario”, el décimo desde su elección en 2013, el papa argentino, que cumplirá 88 años en pocos días, sigue consolidando su legado y moldeando a su imagen el colegio de cardenales que llegado el momento deberá designar a su sucesor.

Francisco designó a más del 78% de los 140 cardenales “electores”, aquellos menores de 80 años, con poder de voto en los cónclaves que requieren una mayoría de dos tercios para elegir un pontífice.

La ceremonia del Consistorio comenzó la tarde del sábado en el majestuoso marco de la Basílica de San Pedro en Roma, el mismo día de la reapertura de Notre Dame de París, a la cual el papa decidió no asistir.

*Infobae

